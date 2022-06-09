Beastars. Выдающиеся звери. Том 6

Смертельная битва в мире животных!

Легоши намерен закрыть дело об убийстве Тэма. Он встречается в раздевалке с медведем Ризом, который хочет заставить его замолчать. Могучие звери сходятся в смертельной схватке, но её приходится перенести на канун Нового года из-за неожиданного вмешательства. Чуть позже Легоши проникает на чёрный рынок и просит Луи побыть рядом в судьбоносную ночь. До финальной дуэли остаётся всего три дня…