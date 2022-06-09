Beastars. Выдающиеся звери. Том 6

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Beastars. Выдающиеся звери. Том 6 манга
  • Beastars. Vol. 6.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9012
  • Вес: 700 гр.
  • Источник: Beastars
  • Издатель: АСТ и Reanimedia
  • Размер: 14,7 x 20,7 см.
  • Количество страниц: 392
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Драма, Фэнтези и Школа
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Итагаки Пару
  • ISBN: 978-5-17-149086-7
Beastars
Том 1
Том 2
Том 3
920 ₽
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Описание

Смертельная битва в мире животных!

Легоши намерен закрыть дело об убийстве Тэма. Он встречается в раздевалке с медведем Ризом, который хочет заставить его замолчать. Могучие звери сходятся в смертельной схватке, но её приходится перенести на канун Нового года из-за неожиданного вмешательства. Чуть позже Легоши проникает на чёрный рынок и просит Луи побыть рядом в судьбоносную ночь. До финальной дуэли остаётся всего три дня…

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