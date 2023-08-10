Значок Mondstadt Razor

Рэйзор - электро персонаж, играемый в "Genshin Impact". Брошенный в младенчестве, Рэйзор был принят Волком Севера, Андриусом, и воспитан его волчьей стаей в Вольфендоме. После случайной встречи с Варкой, нынешним великим магистром Рыцарей Фавония, он медленно начал снова интегрироваться с людьми с помощью своей учительницы Лизы.



Характеристики:

Диаметр: 7,5 см

Оригинальный и официально лицензированный продукт