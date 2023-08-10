Значок Mondstadt Mona

390 ₽
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Мона — играбельный Гидро персонаж в "Genshin Impact". Мона — таинственный астролог без гроша в кармане. Ее внешний вид довольно экстравагантен, но видимо он позволяет ей лучше сливаться со своей Гидро стихией. Анимация ее способностей выше всяких похвал, да и сами способности будут полезны большинству путешественников.
Характеристики: