Значок Mondstadt Eula

390 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
Эола Лоуренс — играбельный Крио персонаж в "Genshin Impact". Эола — капитан разведывательного отряда Рыцарей Фавония. Эта элегантная девушка с легкостью обращается с тяжелым двуручным мечом. Ее легкие и грациозные движения больше похожи на танец, а ее Крио элементарные навыки заставляют врагов замереть в предвкушении очередного пируэта.
Характеристики: