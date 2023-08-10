Значок Mondstadt Bennett

390 ₽
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Беннет — играбельный Пиро персонаж в "Genshin Impact". Различные степени заряда элементального навыка Беннета воздействуют по-разному: от плавного Пиро урона до мощного взрыва, волной которого отбрасывает самого Беннета, но не ранит его. Взрыв стихии Беннета обрушивает на землю удары Пиро и создаёт Круг вдохновения.
Характеристики: