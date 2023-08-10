Значок Mondstadt Barbara

Барбара Пегг — играбельный Гидро персонаж в "Genshin Impact". Барбара — та звездочка Монштадта, которая прекрасно дополнит вашу группу и с легкостью залечит раны вашего персонажа. Но благодаря ее способностям, она может не только восстановить ваше здоровье, но и облить водой особо разгорячившихся хиличурлов.



Характеристики:

Диаметр: 7,5 см

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