Значок Liyue Harbour Character Yun Jin

Юн Джин - персонаж, играемый в игре "Genshin Impact". Известная фигура на оперной сцене гавани Лиюэ, Юн Джин является директором оперной труппы Юньхань и время от времени выступает в чайном домике Хэйю. Она также является драматургом, написав все пьесы, которые оперная труппа Юнь-Хань ставила в последние годы, включая новую концовку для "Божественной девы разрушения".



Характеристики:

Диаметр: 7,5 см

Оригинальный и официально лицензированный продукт