Значок Liyue Harbour Character Yun Jin

390 ₽
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Юн Джин - персонаж, играемый в игре "Genshin Impact". Известная фигура на оперной сцене гавани Лиюэ, Юн Джин является директором оперной труппы Юньхань и время от времени выступает в чайном домике Хэйю. Она также является драматургом, написав все пьесы, которые оперная труппа Юнь-Хань ставила в последние годы, включая новую концовку для "Божественной девы разрушения".
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