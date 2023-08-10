Значок Liyue Harbour Character Yanfei

Янь Фэй - персонаж поджигатель в "Genshin Impact". Янь Фэй — первый персонаж Пиро элемента использующий катализатор. Эта легкая и беззаботная девушка на самом деле консультант по юридическим вопросам. Помимо этого, это еще один персонаж, в жилах которого течет кровь мифического зверя. Видимо поэтому она с легкостью метает в своих врагов огненные шары и обрушивает на них всю силу Пиро стихии.



Характеристики:

Диаметр: 7,5 см

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