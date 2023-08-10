Значок Liyue Harbour Character Yanfei

390 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
Янь Фэй - персонаж поджигатель в "Genshin Impact". Янь Фэй — первый персонаж Пиро элемента использующий катализатор. Эта легкая и беззаботная девушка на самом деле консультант по юридическим вопросам. Помимо этого, это еще один персонаж, в жилах которого течет кровь мифического зверя. Видимо поэтому она с легкостью метает в своих врагов огненные шары и обрушивает на них всю силу Пиро стихии.
Характеристики: