Значок Liyue Harbour Character Xiangling

Сянлин - персонаж поджигатель в игре "Genshin Impact". Она является одним из самых знаменитых шеф-поваров Тейвата. Конечно же ее коронными блюдами являются острые закуски, но она и сама может неплохо поддать жару. Сянлин способна закружить врагов в огненном вихре. Ее домашний питомец Гоба также не прочь отведать ее восхитительных блюд, параллельно извергая сокрушительное пламя на обидчиков хозяйки.



Характеристики:

Диаметр: 7,5 см

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