Токиюки Ходзё - сын Токатоки Ходзё, правителя сёгуната Камакура. Пережил падение Камакуры в 1333 году, что делает его последним известным членом клана Ходзе. В возрасте 8 лет он был изгнан со своей земли Такаудзи и получил убежище у Йорисигэ. С этого момента у Токиюки была миссия отомстить Такаудзи, а также выяснить причину его предательства. Обладает врождённой способностью убегать из любой ситуации. Искусен как в стрельбе из лука, так и в фехтовании. Вступает в борьбу, чтобы вернуть свою родину Камакуру.



Высота: 13 см.