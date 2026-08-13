The Elusive Samurai - Tokiyuki Hojo

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The Elusive Samurai - Tokiyuki Hojo category.complete-models
9 490 ₽
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Описание

Токиюки Ходзё - сын Токатоки Ходзё, правителя сёгуната Камакура. Пережил падение Камакуры в 1333 году, что делает его последним известным членом клана Ходзе. В возрасте 8 лет он был изгнан со своей земли Такаудзи и получил убежище у Йорисигэ. С этого момента у Токиюки была миссия отомстить Такаудзи, а также выяснить причину его предательства. Обладает врождённой способностью убегать из любой ситуации. Искусен как в стрельбе из лука, так и в фехтовании. Вступает в борьбу, чтобы вернуть свою родину Камакуру.

Высота: 13 см.

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