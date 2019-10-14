Зенобия

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Зенобия комикс
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Описание

Комикс "Зенобия" датского автора Мортена Дюрра и художника Ларса Хорнемана - трогательный рассказ о девочке Амине, спасающейся бегством от войны в Сирии. Комикс, написанный совершенно простым лаконичным языком, демонстрирует пугающую природу войны на примере одной семьи. Страшные события, причины которых не могут быть понятны простому ребёнку, навсегда разделили жизнь Амины на "до" и "после". И там, где когда-то царил семейный уют, ныне лежат руины.

Эта книга в очередной раз напоминает нам, что каждый новостной заголовок, каждая фотография военных корреспондентов - это судьбы обычных людей, таких же, как и мы. И когда одни господа меряются своими боеголовками, а другие носятся с криками "Можем повторить", нужно помнить, что повторить такими действиями можно разве что судьбу маленькой девочки Амины из комикса "Зенобия".

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