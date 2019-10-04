Застава

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Застава комикс
30%
Оригинальная цена
795 ₽
557 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Центрум. Центральный мир вселенной, окруженный лепестками других миров, среди которых и наша Земля. Когда-то Центрум был велик и силён, но катастрофа отбросила его в прошлое. Здесь, на перекрестке тысячи цивилизаций, несет свою вахту Корпус пограничной стражи, охраняющий границы между мирами...

Выбор у землянина, оказавшегося в Центруме, невелик: стать контрабандистом или пограничником.

Но рано или поздно приходится решать – что для тебя пограничная служба. Земле грозит беда, когда-то пришедшая в Центрум.

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