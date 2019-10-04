Центрум. Центральный мир вселенной, окруженный лепестками других миров, среди которых и наша Земля. Когда-то Центрум был велик и силён, но катастрофа отбросила его в прошлое. Здесь, на перекрестке тысячи цивилизаций, несет свою вахту Корпус пограничной стражи, охраняющий границы между мирами...



Выбор у землянина, оказавшегося в Центруме, невелик: стать контрабандистом или пограничником.



Но рано или поздно приходится решать – что для тебя пограничная служба. Земле грозит беда, когда-то пришедшая в Центрум.