Лавка кошмаров и ужасный Йети

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Лавка кошмаров и ужасный Йети книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-11482
  • Вес: 300 гр.
  • Издатель: КомпасГид
  • Размер: 23,6 x 16,7 см.
  • Количество страниц: 56
  • Год выпуска: 2022
  • Обложка: Твердая обложка
  • Серия: Лавка кошмаров
  • Автор: Хай Магдалена и Юхани Теэму
  • ISBN: 978-5-907178-91-5
700 ₽

Описание

Нинни мечтает о велосипеде, но карманных денег хватает только на мороженое. Нужно подзаработать! Но кто возьмёт на работу девятилетнюю девочку? Разве что какой-нибудь чудак… Чтобы исполнить свою мечту, Нинни отправляется в "Лавку кошмаров" - магазинчик, торгующий монстрошвабрами, клетками для призраков и другими колдовскими штуковинами.
Собеседование превращается в первое испытание. Не так-то просто найти нужное снадобье среди склянок с крохами разума и мешков с мини-драконами! Даже владелец магазина Страннодед всё время здесь теряется…
Жутковатый ассортимент и странные сотрудники лавки ни капли не страшные, а очень милые и обаятельные - об этом позаботились Магдалена Хай - автор нашумевшего финского стимпанк-романа "Принцесса-нищенка", и художник Теэму Юхани - большой любитель печенья. По неподтверждённым данным, после создания иллюстраций для "Лавки кошмаров" он отдаёт предпочтение шарлотке из глазных яблок ящериц.
Для младшего школьного возраста.

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