Лавка кошмаров и ужасный Йети

Нинни мечтает о велосипеде, но карманных денег хватает только на мороженое. Нужно подзаработать! Но кто возьмёт на работу девятилетнюю девочку? Разве что какой-нибудь чудак… Чтобы исполнить свою мечту, Нинни отправляется в "Лавку кошмаров" - магазинчик, торгующий монстрошвабрами, клетками для призраков и другими колдовскими штуковинами.

Собеседование превращается в первое испытание. Не так-то просто найти нужное снадобье среди склянок с крохами разума и мешков с мини-драконами! Даже владелец магазина Страннодед всё время здесь теряется…

Жутковатый ассортимент и странные сотрудники лавки ни капли не страшные, а очень милые и обаятельные - об этом позаботились Магдалена Хай - автор нашумевшего финского стимпанк-романа "Принцесса-нищенка", и художник Теэму Юхани - большой любитель печенья. По неподтверждённым данным, после создания иллюстраций для "Лавки кошмаров" он отдаёт предпочтение шарлотке из глазных яблок ящериц.

Для младшего школьного возраста.