Девочка с лисьим хвостом. Том 1

Сон Данми обычная школьница, она любит смотреть на дождь и мечтает стать автором вебтунов. Но неожиданно ее жизнь переворачивается с ног на голову. Ведь у нее вырастает лисий хвост!

Так Данми узнает, что в ней течет кровь Кумихо — волшебной девятихвостой лисицы. Теперь ей предстоит подружиться с Хвостом и научиться пользоваться его свойствами. Но как это сделать и как сохранить все в тайне, если хвост появляется, когда ему вздумается?!