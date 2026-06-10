Девочка с лисьим хвостом. Том 1

2 отзыва
Девочка с лисьим хвостом. Том 1 книга
Девочка с лисьим хвостом
Том 1
Том 2
Том 3
840 ₽
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Описание

Сон Данми обычная школьница, она любит смотреть на дождь и мечтает стать автором вебтунов. Но неожиданно ее жизнь переворачивается с ног на голову. Ведь у нее вырастает лисий хвост!

Так Данми узнает, что в ней течет кровь Кумихо — волшебной девятихвостой лисицы. Теперь ей предстоит подружиться с Хвостом и научиться пользоваться его свойствами. Но как это сделать и как сохранить все в тайне, если хвост появляется, когда ему вздумается?!

Отзывы и вопросы

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А

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