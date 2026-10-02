Эта книга — сборник иллюстраций и комиксов известной японской художницы Хироми Мацуо, которая покорила множество людей своими очаровательными работами.

В центре внимания — вымышленный женский графический журнал RONDO, созданный как дань уважения моде и атмо-

сфере минувших эпох. Книга включает стилизованные статьи и рекламу, вдохновленные реальными японскими и зарубежными журналами для женщин, а также истории людей, участвовавших в их создании. Это уникальное погружение в мир глянца, полный восторга и вдохновения.