Рондо

0 отзывов
Рондо артбук
  • Rondo
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-14891
  • Вес: 775 гр.
  • Издатель: Бумажный фонарик и АСТ
  • Размер: 29,1 х 21,6 х 1,8
  • Количество страниц: 152
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Мацуо Хироми
  • ISBN: 978-5-17-174932-3
Рондо
Артбук + мерч
Обычная версия
1 599 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Эта книга — сборник иллюстраций и комиксов известной японской художницы Хироми Мацуо, которая покорила множество людей своими очаровательными работами.
В центре внимания — вымышленный женский графический журнал RONDO, созданный как дань уважения моде и атмо-
сфере минувших эпох. Книга включает стилизованные статьи и рекламу, вдохновленные реальными японскими и зарубежными журналами для женщин, а также истории людей, участвовавших в их создании. Это уникальное погружение в мир глянца, полный восторга и вдохновения.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)