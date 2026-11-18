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Action figures / Экшн фигурки
Модель Машинки Hollywood Rides 1:24 Охотники за привидениями Ghostbusters Ecto-1
Модель Машинки Hollywood Rides 1:24 Охотники за привидениями Ghostbusters Ecto-1
0 отзывов
Категория:
Action figures / Экшн фигурки
Артикул:
Action-Figures-15142
Вес:
705 гр.
Источник:
Ghostbusters
Размер:
11x31x15
Производитель:
Jada
Материал:
Металл и Пластик
3 990 ₽
Оригинальная цена
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице
https://xlm.ru/info/contacts
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