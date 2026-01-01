Мы открылись! Скидки до 28% на весь ассортимент!

Уважаемые покупатели!

Рады сообщить вам, что у издательства «Xl Media» начал работу свой фирменный интернет-магазин. Самые низкие цены, отправка в кратчайшие сроки, эксклюзивные предзаказы и уникальные бонусы. Все это и многое другое вы сможете найти в нашем фирменном магазине.

Сайт издательства переехал.

Сегодня, в честь открытия, и весь ноябрь будут действовать специальные цены: скидка 20 % на все товары, а на продукцию издательства «Xl Media» до 28%.

Для более точного позиционирования нашего магазина, мы решили делать его в формате «аниме-магазина». Сейчас на сайте не так много соответствующей продукции, но в ближайшее время мы порадуем вас новыми разделами и категориями лицензионных аниме-товаров.

Так же, уже сейчас, в нашем интернет-магазине вы сможете найти большой выбор манги, комиксов, артбуков и книг от наших коллег издателей. Надеемся цены вас приятно порадуют, особенно в периоды скидок.

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С уважением, аниме магазин Xl Media.