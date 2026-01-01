Предварительный заказ на 2 новых тома Врата;Штейна 0!

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Окабэ узнает об устройстве «Амадей», способном скопировать личность любого человека. И та, чью память перенесли в «Амадея» работающие над ним ученые, — не кто иная, как Курису. Вдобавок оказывается, что Судзуха Аманэ, прибывшая из будущего, чтобы предотвратить Третью мировую войну, переместилась в наше время не одна...