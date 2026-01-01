Дополнительные тиражи Sailor Moon. Том 1. и Восхождение Героя Щита. Том 1. уже в продаже!

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Sailor Moon. Том 1.

Издание содержит цветные иллюстрации. Усаги Цукино - самая обычная четырнадцатилетняя девчушка: ленивая, беспечная, неуклюжая, терпеть не может школьные тесты и любит поныть... Но однажды она сталкивается с кошкой с полумесяцем на лбу, которая говорит, что Усаги - Сейлор Мун: она наделена особыми силами и должна бороться со злом во имя Луны, а также искать других воинов и таинственную Лунную принцессу. А это все чертовски нелегко совмещать со школой, первой влюбленностью и прочими проблемами девочки-подростка!

Восхождение Героя Щита. Том 1.

Издание содержит цветные иллюстрации. Иватани Наофуми - типичный отаку, которого нагло призывают в другой мир и просят спасти мир, попутно став одним из четырех героев, "Героем Щита". Недолго ломаясь, он все-таки решается пойти и спасти мир. И все бы ничего, если бы парня не ограбили на третий день, да еще и в изнасиловании обвинили... Ограбленный и униженный перед обществом, Наофуми решает найти обидчиков и задать им жару. Помогать с этим ему будет девушка из расы енотолюдей, которую он выкупил у работорговца... Неужели после такой катастрофы на его жизненном пути именно она - то , в чём он так нуждается?! Потрясающая история о том , как парень выбирается из пучины отчаяния!