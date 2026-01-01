Новинки от издательства XL Media уже в продаже!

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Манга Истории монстров. Том 4.

Сообща Арараги, Сэндзёгахаре и Мэмэ Осино удалось помочь Маёй. Вскоре после этого Сэндзёгахара призналась в любви Арараги, тот ответил ей взаимностью, и они решили встречаться. Словом, в этот раз для всех все разрешилось на удивление счастливо — но в прошлом героев еще немало темных страниц, так что без новых тайн и монстров не обойтись. На Арараги нападает кто-то, обладающий явно сверхчеловеческими мощью и скоростью, но кто может желать ему зла и почему?..



Ранобэ Без игры жизни нет. Том 6.

Пришло время вступить в игру!

За несколько тысяч лет до того, как Сора и Сиро попали в Дисборд и началась легенда, известная всем, имела иместо другая легенда — всеми забытая.

Это история о великой войне, которая длилась испокон веков, о том, как выжженную землю удобряла кровь, а с багровых небес, не прекращая, падал пепел. О том, как слабы и беспомощны были люди, которые даже не надеялись на счастье и пытались просто выжить, чтобы хотя бы их потомки когда-нибудь увидели что-то кроме этой войны. И о мужчине и девушке, которые решили положить ей конец и бросили вызов всему миру, решив считать происходящее просто игрой.

Правдива эта история или нет? А так ли это важно?