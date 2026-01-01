🌼 Майские праздники — время для аниме-шоппинга! 🌼

Друзья! Майские праздники — это не только время отдыха, но и прекрасная возможность пополнить свою коллекцию книгами!

C 8 до 11 мая мы дарим вам 15% скидку* на весь ассортимент книг в наших фирменных магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и на сайте!

В акции участвуют бестселлеры и редкие экземпляры! Это идеальный шанс приобрести мангу, артбуки или ранобэ, которые вы давно присматривали.

Адреса магазинов:
• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК «ПИК», 2 этаж;
• Москва, ул. Кировоградская, д. 13а, ТРЦ «Columbus», 3 этаж;
• Москва, Чечёрский проезд, д. 51, ТРЦ «Бутово Молл», 2 этаж.

*Скидка не распространяется на предварительные заказы и последние новинки.

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