ВЛЮБЛЕННЫЕ СКИДКИ В Xl MEDIA!

ВЛЮБЛЕННЫЕ ДНИ в Xl Media!
Скидки до 30% для всех влюбленных уже на сайте!
14 февраля уже близко! В воздухе предвкушение, а в корзинах некупленные подарки. С 12 по 15 февраля вас ждет:
✦ 30% — на книги издательства Xl Media
✦ 20% — на весь остальной ассортимент
Выбрать подарки любимым:
- Манга
- Ранобэ
- Манхва
- Маньхуа
- Виниловые пластинки
- Фигурки
- Конструкторы
- Артбуки
- Аксессуары и сувениры
- Комиксы
- Книги
- Настольные игры
*Акция действует ТОЛЬКО на сайте. Новинки и предзаказы в ней не участвуют.
Говорят, деньги не купят любовь. Но они отлично покупают мангу и фигурки, а это уже серьезная заявка!