ВЛЮБЛЕННЫЕ СКИДКИ В Xl MEDIA!

ВЛЮБЛЕННЫЕ ДНИ в Xl Media!
Скидки до 30% для всех влюбленных уже на сайте!

14 февраля уже близко! В воздухе предвкушение, а в корзинах некупленные подарки. С 12 по 15 февраля вас ждет:

✦ 30% — на книги издательства Xl Media
✦ 20% — на весь остальной ассортимент

Выбрать подарки любимым: 

*Акция действует ТОЛЬКО на сайте. Новинки и предзаказы в ней не участвуют.

Говорят, деньги не купят любовь. Но они отлично покупают мангу и фигурки, а это уже серьезная заявка!

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