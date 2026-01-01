ВЛЮБЛЕННЫЕ СКИДКИ В Xl MEDIA!

ВЛЮБЛЕННЫЕ ДНИ в Xl Media!

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14 февраля уже близко! В воздухе предвкушение, а в корзинах некупленные подарки. С 12 по 15 февраля вас ждет:

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Говорят, деньги не купят любовь. Но они отлично покупают мангу и фигурки, а это уже серьезная заявка!