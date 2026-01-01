Новогодняя поставка Good Smile уже прибыла! 🎄

Рады сообщить, что очередная партия с фигурками поступила на склад нашего интернет-магазина. Подготовка к отправке фигурок уже идет полным ходом. Но к сожалению, велика вероятность, что мы не успеем до Нового Года отправить все предзаказы и они отправятся сразу же, как закончатся выходные у транспортных компаний.



Приносим извинения за доставленные неудобства!

Пожалуйста, проверьте Ваши почтовые ящики на наличие писем, в ответ на которые нужно подтвердить актуальность заказа иначе Ваша фигурка может достаться другому.



Фигурки, которые есть в наличии подсвечены кнопкой "купить". Если Вас интересует наличие той или иной фигурки — мы всегда рады Вас сориентировать!

‣ Аниме фигурки

‣ Nendoroid

‣ Figma

‣ POP UP PARADE

‣ Сборные модели

Напоминаем Вам, что в нашем интернет-магазине проходит акция с подарком за покупку двух фигурок!