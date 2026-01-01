Пополнение ассортимента фигурок Good Smile! 🙂

Рады сообщить, что новая партия с фигурками поступила на склад нашего интернет-магазина. Приносим извинения за столь длительное ожидание и ряд переносов. Отправка по предварительным заказам уже идет полным ходом и многие из вас уже получили смс-оповещение об отправке!
Пожалуйста, проверьте Ваши почтовые ящики на наличие писем, в ответ на которые нужно подтвердить актуальность заказа иначе Ваша фигурка может достаться другому.
Сердечно благодарим всех за предварительные заказы и будем рады новым! Каждый ваш заказ позволяет нам расширять ассортимент фигурок и радовать своевременным открытием предзаказа.
Фигурки, которые есть в наличии подсвечены кнопкой "купить". Если Вас интересует наличие той или иной фигурки — мы всегда рады Вас сориентировать!
‣ Аниме фигурки
‣ Nendoroid
‣ Figma
‣ POP UP PARADE
‣ Сборные модели
Напоминаем Вам, что в нашем интернет-магазине проходит акция с подарком за покупку двух фигурок!