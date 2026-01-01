Весенняя поставка фигурок Good Smile! ✨

Весенняя поставка фигурок уже поступила на склад нашего интернет-магазина! 🌸

Отправка по предварительным заказам уже идет полным ходом и многие из вас уже получили смс-оповещение об отправке!

Пожалуйста, проверьте Ваши почтовые ящики на наличие писем, в ответ на которые нужно подтвердить актуальность заказа иначе Ваша фигурка может достаться другому.

Фигурки, которые есть в наличии подсвечены кнопкой "купить". Если Вас интересует наличие той или иной фигурки — мы всегда рады Вас сориентировать!

‣ Аниме фигурки

‣ Nendoroid

‣ Figma

‣ POP UP PARADE

‣ Сборные модели