Прибыла очередная партия с фигурками от Good Smile! ⛄

Рады сообщить, что очередная партия с фигурками поступила на склад нашего интернет-магазина. Отправка по предварительным заказам уже идет полным ходом и многие из вас уже получили смс-оповещение об отправке!

Следующую партию ожидаем в скором времени.  

⚠ Пожалуйста, проверьте Ваши почтовые ящики на наличие писем, в ответ на которые нужно подтвердить актуальность заказа иначе Ваша фигурка может достаться другому.

Фигурки, которые есть в наличии подсвечены кнопкой "купить". Если Вас интересует наличие той или иной фигурки — мы всегда рады Вас сориентировать!

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Напоминаем Вам, что в нашем интернет-магазине проходит акция с подарком за покупку двух фигурок!

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