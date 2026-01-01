Новинки фигурок поступили на склад! 💛

Настало время порадовать коллекционеров фигурок прибытием на наш склад партии с предзаказами и не только!
Совсем недавно к нам приехали долгожданные фигурки от Good Smile Company и фигурки уже готовятся к отгрузке к своим хозяевам.
Фигурки, которые есть в наличии подсвечены кнопкой "купить". Если Вас интересует наличие той или иной фигурки — мы всегда рады Вас сориентировать!
‣ Аниме фигурки
‣ Nendoroid
‣ Figma
‣ POP UP PARADE
‣ Сборные модели
Количество фигурок ограничено.
Рассылка предварительных заказов начнется сегодня!