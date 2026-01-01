Новинки фигурок поступили на склад! 💛

Настало время порадовать коллекционеров фигурок прибытием на наш склад партии с предзаказами и не только!



Совсем недавно к нам приехали долгожданные фигурки от Good Smile Company и фигурки уже готовятся к отгрузке к своим хозяевам.

Фигурки, которые есть в наличии подсвечены кнопкой "купить". Если Вас интересует наличие той или иной фигурки — мы всегда рады Вас сориентировать!

‣ Аниме фигурки

‣ Nendoroid

‣ Figma

‣ POP UP PARADE

‣ Сборные модели

Количество фигурок ограничено.

Рассылка предварительных заказов начнется сегодня!