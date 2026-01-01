Большая поставка фигурок поступила на наш склад! 💜

Дорогие друзья!

Рады сообщить, что очередная партия с фигурками поступила на склад нашего интернет-магазина. Отправка по предварительным заказам идет полным ходом!

Пожалуйста, проверьте Ваши почтовые ящики на наличие писем, в ответ на которые нужно подтвердить актуальность заказа.



Благодарим всех за предварительные заказы и будем рады новым!

Фигурки, которые есть в наличии подсвечены кнопкой "купить". Если Вас интересует наличие той или иной фигурки — мы всегда рады Вас сориентировать!

‣ Аниме фигурки

‣ Nendoroid

‣ Figma

‣ POP UP PARADE

‣ Сборные модели

Количество фигурок ограничено.

Рассылка предварительных заказов уже началась!