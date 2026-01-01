18 сентября — международный День Бэтмена! 🦇

С радостью сообщаем, что мы принимаем участие в акции «День Бэтмена»!
В этом году, международный День Бэтмена в России, будет посвящен выходу сборника «Бэтмен. Мир», в который вошла история русских авторов.
18 сентября стартует продажа следующих комиксов:
‣ Бэтмен. Мир
‣ Бэтмен. Мир (Альтернативная обложка)
‣ Бэтмен. Detective Comics #1027. (Мягкий переплет)
‣ Бэтмен. Detective comics #1027. Издание делюкс
При покупке комикса «Бэтмен. Мир (Альтернативная обложка)» в нашем интернет-магазине, вы получите в подарок набор*, в который входит: открытка А5, двусторонняя закладка, значки и стикеры.
На этом подарки не заканчиваются! При покупке двух комиксов о Бэтмене**, вы получите один из трех комиксов*** в подарок:
‣ Супермен. Человеку, у которого есть все (мягк. обл.)
‣ Супермен. Что случилось с Человеком Завтрашнего Дня? (мягк. обл.)
‣ Бэтмен. Легенды Темного Рыцаря. Образы
*Количество комиксов Бэтмен. Мир (Альтернативная обложка) и подарков к нему — ограничено.
**В данной акции участвует выделенный ассортимент комиксов, с полным списком Вы можете ознакомиться ниже.
***Количество подарочных комиксов ограничено.
Список комиксов, которые участвуют в акции:
Джокер
Injustice. Боги среди нас. Год четвертый. Издание делюкс
Injustice. Боги среди нас. Год третий. Издание делюкс
Injustice. Боги среди нас. Год второй. Издание делюкс
Injustice. Боги среди нас. Год первый. Издание делюкс
Кризис на бесконечных Землях. Абсолютное издание
Зелёный Фонарь. Возрождение
Флэшпойнт
Часы Судного дня. Книга 1
Часы Судного дня. Книга 2
Харли Квинн. The Best!!!
Кризис героев
Джокер. Убийственная улыбка
Царство Небесное
Харлин
Вселенная DC. Rebirth (Издание делюкс)
Вселенная DC. Rebirth. Бэтмен. Книга 1. Я - Готэм
Вселенная DC. Rebirth. Бэтмен. Книга 2. Я - самоубийца
Вселенная DC. Rebirth. Бэтмен. Книга 3. Я - Бэйн
Вселенная DC. Rebirth. Бэтмен. Книга 6. Свадьба
Вселенная DC. Rebirth. Бэтмен. Книга 7. Холодные дни
Вселенная DC. Rebirth. Бэтмен. Книга 8. Кошмары Темного Рыцаря
Вселенная DC. Rebirth. Бэтмен. Ночь Людей-Монстров
Вселенная DC. Rebirth. Бэтмен. Detective Comics. Книга 1. Восстание бэтменов
Вселенная DC. Rebirth. Бэтмен. Detective Comics. Книга 2. Синдикат Жертв
Вселенная DC. Rebirth. Бэтмен. Detective Comics. Книга 3. Лига Теней
Вселенная DC. Rebirth. Бэтмен. Detective Comics. Книга 4. Бог из машины
Вселенная DC. Rebirth. Бэтмен. Detective Comics. Книга 5. Одинокое место для жизни
Вселенная DC. Rebirth. Бэтмен. Detective Comics. Книга 6. Бэтмены навсегда
Вселенная DC. Rebirth. Лига Справедливости. Книга 1. Машины Уничтожения
Вселенная DC. Rebirth. Лига Справедливости. Книга 2. Заражение
Бэтмен Проклятый
Бэтмен. Человек, который смеется. (твердый переплет)
Бэтмен. Под Красным Колпаком
Бэтмен. Приключения. Безумная любовь
Бэтмен. Эго. Издание делюкс
Бэтмен. Тихо!
Бэтмен. Проклятие Белого Рыцаря
Бэтмен, Который Смеется
Бэтмен. Двор Сов
Бэтмен. Нулевой год
Бэтмен. Последний рыцарь на Земле
Бэтмен. Сверхтяжесть. Расцвет
Бэтмен. Смерть семьи. Эндшпиль
Бэтмен. Черное зеркало
Темные ночи. Бэтмен. Металл. Книга 1
Темные ночи. Бэтмен. Металл. Книга 2
Бэтмен. Смерть в семье
Лига Справедливости. Война Троицы
Справедливость. Абсолютное издание
Супермен. Красный сын
Супермен. Что случилось с Человеком Завтрашнего Дня? Издание делюкс
Супермен непобежденный
Джокер. Адвокат дьявола. Издание делюкс
Все звезды. Бэтмен и Робин, Чудо-Мальчик. Абсолютное издание