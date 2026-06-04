Nendoroid Tanya Degurechaff

0 отзывов
Nendoroid Tanya Degurechaff фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-14488
  • Вес: 240 гр.
  • Источник: The Saga of Tanya the Evil
  • Размер: 17.5 x 13.5 x 9 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
9 490 ₽

Описание

Она может быть злой, но она также маленькая и милая — и теперь она стала фигуркой Нендороид! Фигурка Нендороид Тани Дегуршафф из «Военной хроники маленькой девочки» от Good Smile Company возвращается! В комплекте три сменных лица: стандартное выражение с суровым видом, её культовое выражение лица и безумное выражение с стиснутыми зубами. Её можно изобразить в позах с отдающим честь, с винтовкой в ​​руках или в различных других позах, подчеркивающих военную тематику сериала. В комплект также входят чашка и блюдце, чтобы показать, как она наслаждается чашкой кофе. Её фуражку также можно снять. Закажите её для своей коллекции сегодня!

Примерно 10 см в высоту

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)