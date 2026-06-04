Nendoroid Tanya Degurechaff

Она может быть злой, но она также маленькая и милая — и теперь она стала фигуркой Нендороид! Фигурка Нендороид Тани Дегуршафф из «Военной хроники маленькой девочки» от Good Smile Company возвращается! В комплекте три сменных лица: стандартное выражение с суровым видом, её культовое выражение лица и безумное выражение с стиснутыми зубами. Её можно изобразить в позах с отдающим честь, с винтовкой в ​​руках или в различных других позах, подчеркивающих военную тематику сериала. В комплект также входят чашка и блюдце, чтобы показать, как она наслаждается чашкой кофе. Её фуражку также можно снять. Закажите её для своей коллекции сегодня!



Примерно 10 см в высоту