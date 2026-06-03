Nendoroid Junko Enoshima

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Nendoroid Junko Enoshima фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-14481
  • Вес: 280 гр.
  • Источник: Danganronpa
  • Размер: 17.9 x 13.8 x 9.2 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
10 490 ₽

Описание

Джунко Эносима (из популярной игры «Danganronpa 1/2 Reload») триумфально возвращается в линейку фигурок «Nendoroid» от Good Smile Company! В комплект входят три сменных лица: стандартное уверенное выражение, злодейское лицо с высунутым языком и огромная, безумная ухмылка, выражающая ликование в отчаянии! Также в комплект входит мини-фигурка Монокумы, а также детали, позволяющие Джунко держать его! Сменные детали для сложенных рук Монокумы позволяют демонстрировать его и Джунко в похожих позах. В комплект также входит подставка. Закажите её для своей коллекции уже сегодня!

Примерно 10 см в высоту

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