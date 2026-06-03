Nendoroid Junko Enoshima

Джунко Эносима (из популярной игры «Danganronpa 1/2 Reload») триумфально возвращается в линейку фигурок «Nendoroid» от Good Smile Company! В комплект входят три сменных лица: стандартное уверенное выражение, злодейское лицо с высунутым языком и огромная, безумная ухмылка, выражающая ликование в отчаянии! Также в комплект входит мини-фигурка Монокумы, а также детали, позволяющие Джунко держать его! Сменные детали для сложенных рук Монокумы позволяют демонстрировать его и Джунко в похожих позах. В комплект также входит подставка. Закажите её для своей коллекции уже сегодня!



Примерно 10 см в высоту