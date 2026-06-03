Nendoroid Doll Frieren

Фрирен из аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» теперь представлена в виде очаровательной куклы «Нендороид» от Good Smile Company! Это полностью подвижная фигурка размером с ладонь, с такой же головой, как у стандартной куклы Нендороид; она также легко может носить разные наряды! В комплекте с ней идет зимний наряд, включающий пальто и теплый шарф. Она вам обязательно понравится — закажите ее для своей коллекции уже сегодня!
Примерно 14 см в высоту
Содержимое набора
Основная фигурка
Сменные руки
Шарф
Пальто
Платье
Обувь (с магнитами в подошве)
Магнитная подставка (для обуви с магнитной подошвой)