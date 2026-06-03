Nendoroid Doll Frieren

Фрирен из аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» теперь представлена ​​в виде очаровательной куклы «Нендороид» от Good Smile Company! Это полностью подвижная фигурка размером с ладонь, с такой же головой, как у стандартной куклы Нендороид; она также легко может носить разные наряды! В комплекте с ней идет зимний наряд, включающий пальто и теплый шарф. Она вам обязательно понравится — закажите ее для своей коллекции уже сегодня!



Примерно 14 см в высоту



Содержимое набора

Основная фигурка

Сменные руки

Шарф

Пальто

Платье

Обувь (с магнитами в подошве)

Магнитная подставка (для обуви с магнитной подошвой)

