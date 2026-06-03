Nendoroid Doll Frieren

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Nendoroid Doll Frieren фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-14482
  • Вес: 250 гр.
  • Источник: Sousou no Frieren
  • Размер: 17.7 x 13.7 x 9.1 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC, ABS, Магниты и Ткань
15 790 ₽

Описание

Фрирен из аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» теперь представлена ​​в виде очаровательной куклы «Нендороид» от Good Smile Company! Это полностью подвижная фигурка размером с ладонь, с такой же головой, как у стандартной куклы Нендороид; она также легко может носить разные наряды! В комплекте с ней идет зимний наряд, включающий пальто и теплый шарф. Она вам обязательно понравится — закажите ее для своей коллекции уже сегодня!

Примерно 14 см в высоту

Содержимое набора
Основная фигурка
Сменные руки
Шарф
Пальто
Платье
Обувь (с магнитами в подошве)
Магнитная подставка (для обуви с магнитной подошвой)
 

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