Почему Офелия не может покинуть дом герцога. Том 1

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Почему Офелия не может покинуть дом герцога. Том 1 category.manhva
  • Why Ophelia Can't Leave the Duke's Family. Vol.1
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manga-12210
  • Вес: 690 гр.
  • Источник: Why Ophelia Can't Leave the Duke's Family
  • Издатель: Манн, Иванов и Фербер
  • Размер: 15 x 21,5 см.
  • Количество страниц: 328
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Приключения и Драма
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Sam O и Joo Ahri
  • ISBN: 978-5-00214-524-9
Почему Офелия не может покинуть дом герцога
Том 1
Том 2
Том 3
1 210 ₽

Описание

Офелия переезжает в поместье богатого герцога, нового супруга ее матери. Казалось бы, жизнь девушки должна превратиться в сказку... Однако обитатели дома встречают Офелию холодно: сводный брат Александр ведет себя отстраненно, а слуги презрительно шепчутся за спиной.

Внезапная смерть матери и герцога в их свадебном путешествии переворачивает жизнь девушки. Убитая горем, она хочет покинуть поместье, но Александр умоляет ее остаться. Офелия соглашается, хотя мотивы юноши кажутся ей подозрительными...

Что скрывает юный хозяин поместья? А главное, кто сможет пролить свет на загадочные обстоятельства смерти герцога и его супруги?

В первый том манхвы вошли эпизоды 1–17.

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