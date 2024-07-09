Почему Офелия не может покинуть дом герцога. Том 1

Офелия переезжает в поместье богатого герцога, нового супруга ее матери. Казалось бы, жизнь девушки должна превратиться в сказку... Однако обитатели дома встречают Офелию холодно: сводный брат Александр ведет себя отстраненно, а слуги презрительно шепчутся за спиной.

Внезапная смерть матери и герцога в их свадебном путешествии переворачивает жизнь девушки. Убитая горем, она хочет покинуть поместье, но Александр умоляет ее остаться. Офелия соглашается, хотя мотивы юноши кажутся ей подозрительными...

Что скрывает юный хозяин поместья? А главное, кто сможет пролить свет на загадочные обстоятельства смерти герцога и его супруги?

В первый том манхвы вошли эпизоды 1–17.