Наваждение. Том 2

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Наваждение. Том 2 category.manhva
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  • Obsession. Vol.2
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manhva-13474
  • Вес: 450 гр.
  • Источник: Obsession
  • Издатель: Комильфо
  • Размер: 14,8 x 20,8 см.
  • Количество страниц: 352
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Мистика, Романтика и Детектив
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Хон Чжакка
  • ISBN: 978-5-04-205086-2
  • Дата выхода: Февраль 2025
Наваждение
Том 1
Том 2
Том 3
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1 290 ₽
1 200 ₽
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Описание

Новая глава истории о проклятой крови и загадочной хозяйке отеля "Южные врата"!

Много-много лет никто не видел госпожу Марису. Некогда невероятная красавица, ставшая затворницей в собственном отеле… Однажды бедный художник по имени Юн принял предложение нарисовать её портрет. Но с одним условием: не покидать таинственный особняк до окончания работы. Мрачная атмосфера отеля пугает Юна – он все еще пленник госпожи Чжонхвы. Ему не терпится узнать продолжение истории жизни Марисы. Художник понимает: раскрыты далеко не все загадки старого особняка. Жуткие звуки раздаются по ночам, и поговаривают, что в окрестностях отеля видели женщину с окровавленными руками… Удастся ли художнику Юну выбраться на свободу? Ведь с каждым днём он всё больше попадает под опасное обаяние Марисы.

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