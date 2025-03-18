Наваждение. Том 2

Новая глава истории о проклятой крови и загадочной хозяйке отеля "Южные врата"!

Много-много лет никто не видел госпожу Марису. Некогда невероятная красавица, ставшая затворницей в собственном отеле… Однажды бедный художник по имени Юн принял предложение нарисовать её портрет. Но с одним условием: не покидать таинственный особняк до окончания работы. Мрачная атмосфера отеля пугает Юна – он все еще пленник госпожи Чжонхвы. Ему не терпится узнать продолжение истории жизни Марисы. Художник понимает: раскрыты далеко не все загадки старого особняка. Жуткие звуки раздаются по ночам, и поговаривают, что в окрестностях отеля видели женщину с окровавленными руками… Удастся ли художнику Юну выбраться на свободу? Ведь с каждым днём он всё больше попадает под опасное обаяние Марисы.