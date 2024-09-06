Дебютируй или умри. Том 1

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Дебютируй или умри. Том 1 category.manhva
  • Debut or Die! Vol.1
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manga-12550
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Debut or Die!
  • Издатель: АСТ
  • Количество страниц: 320
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Приключения и Научная фантастика
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Пэк Токсу, Сохын и Чанджин
  • ISBN: 978-5-17-165521-1
1 310 ₽

Описание

Рю Гону, 29-летний студент, учащийся на четвёртом курсе на государственного служащего, на следующий день после проваленного экзамена внезапно просыпается в незнакомом теле в отеле. Более того, он ещё и переместился во времени на три года назад, а настоящего Рю Гону в этом мире не существует. Теперь его зовут Пак Мундэ, и как в типичном романе с системой и перерождением, перед ним появляется окно статуса с заданием. Нет никаких ограничений для прокачки, но успеха достичь кажется невозможно, потому что всего за год нынешний Пак Мундэ должен либо дебютировать, либо умереть.

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