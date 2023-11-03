Немилая. Том 3

Линь Хао продолжает строить планы по завоеванию сердца Аньжань, но девушка по-прежнему кажется ему неприступной. На одном из модных показов, куда был приглашен и Линь Хао, Аньжань теряет сознание из-за острой боли в животе. Ее отвозят в больницу, где решают делать срочную операцию. Оказывается, оперировать ее будет доктор Дин, возлюбленный из прошлого... Неужели Линь Хао потерял все шансы добиться Аньжань?