Немилая. Том 3

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Немилая. Том 3 category.manhua
Немилая
Том 1
Том 2
Том 3
1 210 ₽

Описание

Линь Хао продолжает строить планы по завоеванию сердца Аньжань, но девушка по-прежнему кажется ему неприступной. На одном из модных показов, куда был приглашен и Линь Хао, Аньжань теряет сознание из-за острой боли в животе. Ее отвозят в больницу, где решают делать срочную операцию. Оказывается, оперировать ее будет доктор Дин, возлюбленный из прошлого... Неужели Линь Хао потерял все шансы добиться Аньжань?

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