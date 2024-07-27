Пять Невест. Книга 1

6 отзывов
Пять Невест. Книга 1 манга
Пять невест
Том 1
Том 2
Том 3
1 115 ₽

Описание

Накануне своей свадьбы Футаро Уэсуги вспоминает знакомство с любимой. В те времена он учился в старшей школе и отчаянно нуждался в деньгах. Когда ему предложили побыть репетитором у некой девушки из богатой семьи, он с радостью схватился за возможность подзаработать. Но вот сюрприз – его ученицами оказались не одна, не две, а целях пять девушек: пять близняшек, да таких хорошеньких, что глаз не оторвать...
На одной из этих красавиц он женится – но вот на ком именно?

Отзывы и вопросы

A

К

Бумажную версию конечно нужно брать на русском, хоть и читала уже в электронном виде на эльфийском 😅

А

Очень понравилась книга, интересный сюжет! Увлекаюсь мангой и могу сказать, что это лучшее из того, что я прочитал за последнее время. Буду ждать новых произведений от автора, данная книжка уже заняла почётное место в моей коллекции! :)

K

Просто замечательная манга. Изначально посмотрела аниме,и именно из за него решила прочесть и мангу) Сюжет достаточно затягивает, интересно наблюдать за действиями персонажей и разумеется за главным героем. Так же хочу отдельно отметить рисовку, которая для меня просто замечательная! Советую всем любителям подобного жанра, точно не пожалеете о приобретении)

Забавный ромком,с интересной идеей пяти сестер-близняшек и интригой,в кого из них влюбился и поженился герой в конце произведения.

E

Манга "Пять невест" оставила у меня отличные впечатления с момента первого знакомства. Будучи фанатом, я прочитал её онлайн и с огромным удовольствием смотрел аниме адаптацию. При первом прочтении история о пятерых сестрах и их взаимоотношениях с главным героем поразила меня своим юмором и неожиданными поворотами сюжета (хотя при перепрочтении кончено возникали некоторые вопросы). В целом, "Пять невест" — это манга, которую я искренне рекомендую всем любителям жанра.

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