Пять Невест. Книга 1

Накануне своей свадьбы Футаро Уэсуги вспоминает знакомство с любимой. В те времена он учился в старшей школе и отчаянно нуждался в деньгах. Когда ему предложили побыть репетитором у некой девушки из богатой семьи, он с радостью схватился за возможность подзаработать. Но вот сюрприз – его ученицами оказались не одна, не две, а целях пять девушек: пять близняшек, да таких хорошеньких, что глаз не оторвать...

На одной из этих красавиц он женится – но вот на ком именно?