Нахальный принц и кошка-несмеяна. Том 3. Ver.1.1 (Исправленное и дополненное издание).

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Нахальный принц и кошка-несмеяна. Том 3. Ver.1.1 (Исправленное и дополненное издание). манга
8%
  • Hentai Ouji to Warawanai Neko. Vol. 3. Ver. 1.1
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-72
  • Вес: 220 гр.
  • Источник: Hentai Ouji to Warawanai Neko
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 166
  • Год выпуска: 2016
  • Жанр: Этти, Школа, Романтика и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Окомэкэн, Сагара Со, Кантоку
  • ISBN: 978-5-91996-041-6
  • Дата выхода: Сентябрь 2022 (Допечатка)
Оригинальная цена
390 ₽
360 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Дополнительный тираж. Манга подверглась тщательной доработке и исправлениям. Убрана цензура, которая была в первом тираже. Издание содержит цветные иллюстрации. Знакомьтесь, Ёкодэра Ёто, утративший своё лицемерие, и Цукико Цуцукакуси, потерявшая эмоции! Чтобы вернуть утраченные черты характера, они решают действовать сообща! Ёто вступает в схватку со старшей сестрой Цукико (также известной, как «Стальной Король»), которая в последнее время стала относиться к своей сестре холодно и отстранённо. Он хочет помирить их, во что бы то ни стало! Третий том романтической комедии о превратностях молодости!

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