Нахальный принц и кошка-несмеяна. Том 3. Ver.1.1 (Исправленное и дополненное издание).

Дополнительный тираж. Манга подверглась тщательной доработке и исправлениям. Убрана цензура, которая была в первом тираже. Издание содержит цветные иллюстрации. Знакомьтесь, Ёкодэра Ёто, утративший своё лицемерие, и Цукико Цуцукакуси, потерявшая эмоции! Чтобы вернуть утраченные черты характера, они решают действовать сообща! Ёто вступает в схватку со старшей сестрой Цукико (также известной, как «Стальной Король»), которая в последнее время стала относиться к своей сестре холодно и отстранённо. Он хочет помирить их, во что бы то ни стало! Третий том романтической комедии о превратностях молодости!