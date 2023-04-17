Илегенес. Генетический Содом. Том 1.

1 отзыв
Илегенес. Генетический Содом. Том 1. манга
Илегенес. Генетический Содом.
Илегенес. Симфония лжи.
Том 1
Том 2
Том 3
400 ₽
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Описание

Илегенес. Так когда-то назывался крупный исследовательский институт по генной инженерии. Его успехи привели к тому, что он дал название целому государству, занимающемуся разработками в области генномодифицированных продуктов. Обратной стороной прогресса стало появление Черного Рынка — с массовым производством клонов и человеческих гибридов. Именно из-за этого Илегенес получил в народе свое второе название – Генетический Содом.

Отзывы и вопросы

A

А

Что сказать. Манга классная, ни разу не пожалел что купил. Ни каждый день увидеж произведения про: черный рынок, военную академию, и создание нелегальных клонов.

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