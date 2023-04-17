Илегенес. Генетический Содом. Том 1.

Илегенес. Так когда-то назывался крупный исследовательский институт по генной инженерии. Его успехи привели к тому, что он дал название целому государству, занимающемуся разработками в области генномодифицированных продуктов. Обратной стороной прогресса стало появление Черного Рынка — с массовым производством клонов и человеческих гибридов. Именно из-за этого Илегенес получил в народе свое второе название – Генетический Содом.