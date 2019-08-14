Дневник моих исчезновений

Манга в твёрдом переплёте.



В ноябре 1989 года Хидэо Адзума, уже будучи довольно известным мангакой, вышел из дома за сигаретами и не вернулся. Выбрав самый радикальный формат дауншифтинга, Адзума зажил жизнью уличного бродяги, будни которого показались ему куда проще, чем вечные дедлайны и невероятное давление на работе, которые выжигало до полного морального истощения.



В своей автобиографической манге Хидэо Адзума с большой иронией и юмором рассказывает, как приготовить горячий рамен в пустых пивных банках, как раздобыть курево с выпивкой и как вообще можно выжить на улицах Токио. Он также делится воспоминаниями о работе мангакой до своего побега и о последствиях, к которым привела его жизнь на улице.