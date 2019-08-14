Дневник моих исчезновений

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Дневник моих исчезновений манга
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  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-230
  • Вес: 500 гр.
  • Издатель: Alt Graph
  • Количество страниц: 216
  • Жанр: Биография
  • Автор: Хидэо Адзума
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590 ₽
380 ₽
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Описание

Манга в твёрдом переплёте.

В ноябре 1989 года Хидэо Адзума, уже будучи довольно известным мангакой, вышел из дома за сигаретами и не вернулся. Выбрав самый радикальный формат дауншифтинга, Адзума зажил жизнью уличного бродяги, будни которого показались ему куда проще, чем вечные дедлайны и невероятное давление на работе, которые выжигало до полного морального истощения.

В своей автобиографической манге Хидэо Адзума с большой иронией и юмором рассказывает, как приготовить горячий рамен в пустых пивных банках, как раздобыть курево с выпивкой и как вообще можно выжить на улицах Токио. Он также делится воспоминаниями о работе мангакой до своего побега и о последствиях, к которым привела его жизнь на улице.

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