Значок Genshin Concert Melodies of an Endless Journey Chibi Character Barbara

390 ₽
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Барбара Пегг — играбельный Гидро персонаж в "Genshin Impact". Барбара — та звездочка Монштадта, которая прекрасно дополнит вашу группу и с легкостью залечит раны вашего персонажа. Но благодаря ее способностям, она может не только восстановить ваше здоровье, но и облить водой особо разгорячившихся хиличурлов.