NXEdge Style [MS Unit] Penelope

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NXEdge Style [MS Unit] Penelope модель
55%
  • Категория: Gundam
  • Артикул: Gundam-10021
  • Вес: 450 гр.
  • Источник: Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash
  • Размер: 20 x 18 x 12 см.
  • Производитель: Bandai
  • Материал: PVC и ABS
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
10 490 ₽
4 760 ₽
Специальная цена

Описание

Пенелопа из игры "Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash" получила фигурку в стиле NXEdge от Bandai! Она имеет плакированные детали в ключевых точках для усиления механического эффекта и переработанные суставы для улучшения диапазона движения. Его характерные плечи, руки и грудь имеют привлекающий внимание объем, а массивный хвост-стабилизатор также подвижен. На щит можно прикрепить лучевой сабер; блок FF (фиксированный полет) съемный, так что вы можете выставить его и как Odysseus Gundam.

[Содержание набора]:

  • Основная фигурка
  • Лучевая винтовка
  • Эффект лучевой сабли (x2)
  • Щит (x2)
  • Сменные руки, левая и правая

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