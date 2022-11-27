NXEdge Style [MS Unit] Penelope

Пенелопа из игры "Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash" получила фигурку в стиле NXEdge от Bandai! Она имеет плакированные детали в ключевых точках для усиления механического эффекта и переработанные суставы для улучшения диапазона движения. Его характерные плечи, руки и грудь имеют привлекающий внимание объем, а массивный хвост-стабилизатор также подвижен. На щит можно прикрепить лучевой сабер; блок FF (фиксированный полет) съемный, так что вы можете выставить его и как Odysseus Gundam.

[Содержание набора]: