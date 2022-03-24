Выберите город
Меню
Выберите город
Новости
Оплата и доставка
Возврат и гарантия
FAQ
Контакты
О нас
Бонусная карта
Каталог
Избранное
Корзина
Вход
Главная
Фигурки
Gundam
Gundam от производителя Bandai
25%
ACTION BASE 2 SPARKLE CLEAR RED
Цена:
575 ₽
430 ₽
Купить
25%
ACTION BASE 2 SPARKLE CLEAR GREEN
Цена:
575 ₽
430 ₽
Купить
25%
ACTION BASE 2 CLEAR BLUE
Цена:
640 ₽
480 ₽
Купить
25%
ACTION BASE 3 BLACK
Цена:
990 ₽
740 ₽
Купить
SDW HEROES Caesar Legend Gundam
1/200 HCM Pro Gundam Exia
1/100 MG GUNDAM BARBATOS
1/100 MG GUNDAM MK-II VER. 2.0 TITANS
1/144 HGUC GUNPLA STARTER SET 2: GUNDAM VERSION G30TH & GUNDAM MARKER
1/100 MG GUNDAM F91 VER.2.0
1/100 MG GUNDAM AGE-1 NORMAL
1/100 MG FREEDOM GUNDAM VER.2.0
1/100 MG HI-NU GUNDAM VER.KA
1/144 HG GUNDAM BARBATOS LUPUS REX
1/60 PG UNICORN GUNDAM
1/100 MG GUNDAM ASTRAY RED FRAME LOWE GUELE'S CUSTOMIZE MOBILE SUIT MBF-PO2KAI
1/144 HGUC SINANJU STEIN [NARRATIVE VER.]
1/144 RG ZGMF-X20A STRIKE FREEDOM GUNDAM
1/144 HG REBORNS GUNDAM
1/144 RG RX-78-2 GUNDAM
1
2
3
4
Аниме магазин Xl Media
ул. Ефимова, дом 2
190031
Санкт-Петербург
Россия
Санкт-Петербург, Россия
Магазин
8 (800) 775-88-58
8 (812) 676-58-58
2019
ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл»
VK
Telegram
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!
Покупателям
Новости
Оплата и доставка
Возврат и гарантия
FAQ
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение
Правила продажи
Компания
О нас
Контакты
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)