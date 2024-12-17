Защитное стекло Artplays для Nintendo Switch Lite (NSL-TG1)

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Защитное стекло Artplays для Nintendo Switch Lite (NSL-TG1) category.games-accessories
590 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Защитное закаленное стекло последнего поколения с закругленным краем, предназначенное для игровой приставки Nintendo Switch Lite.

Эффективно предохраняет экран от царапин, ударов, потертостей, грязи и пыли. Олеофобное покрытие позволяет существенно снизить следы, оставляемые от пальцев пользователей. Не снижает чувствительность сенсорного нажатия. Обладает высокой степенью прозрачности, имеет закругленные края и идеально подходит под экран игровой приставки Switch Lite.

Характеристики защитного закаленного стекла премиум–класса:

  • Защитное закаленное стекло сделано из химически обработанного стекла, обеспечивающего отличную видимость, высокую чувствительность и комфортные тактильные ощущения при касании.
  • Специальное покрытие защищает от пятен и уменьшает количество отпечатков пальцев на экране.
  • Твердость поверхности: 9Н.
  • Тонкое закаленное стекло: всего 0.26 мм
  • Противоударная пленка (покрытие с высоким содержанием силикона).
  • Передовая технология силиконового склеивания, идеальное сцепление.

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