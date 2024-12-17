Защитное стекло Artplays для Nintendo Switch Lite (NSL-TG1)

590 ₽
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Защитное закаленное стекло последнего поколения с закругленным краем, предназначенное для игровой приставки Nintendo Switch Lite.
Эффективно предохраняет экран от царапин, ударов, потертостей, грязи и пыли. Олеофобное покрытие позволяет существенно снизить следы, оставляемые от пальцев пользователей. Не снижает чувствительность сенсорного нажатия. Обладает высокой степенью прозрачности, имеет закругленные края и идеально подходит под экран игровой приставки Switch Lite.