Защитное стекло Artplays для Nintendo Switch Lite (NSL-TG1)

Защитное закаленное стекло последнего поколения с закругленным краем, предназначенное для игровой приставки Nintendo Switch Lite.

Эффективно предохраняет экран от царапин, ударов, потертостей, грязи и пыли. Олеофобное покрытие позволяет существенно снизить следы, оставляемые от пальцев пользователей. Не снижает чувствительность сенсорного нажатия. Обладает высокой степенью прозрачности, имеет закругленные края и идеально подходит под экран игровой приставки Switch Lite.

Характеристики защитного закаленного стекла премиум–класса: