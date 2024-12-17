Накладки Artplays Thumb Grips для DualSense PS5 (2 шт) красные

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Накладки Artplays Thumb Grips для DualSense PS5 (2 шт) красные category.games-accessories
300 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Накладки из износостойкого ТПУ (термополиуретан) на стики геймпадов DualSense PS5.

Эффективно защищают стики от истирания, надежно крепятся к стикам, не слетают. Повышенная износостойкость достигается за счет используемого материала – эластичного термополиуретана, способного выдержать до 50кг на разрыв. Материал не теряет эластичности при контакте с окружающей средой и не подвержен разрушению при контакте с кислородом. Имеет устойчивый цвет, который не потеряет своего оттенка в течение нескольких лет.

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