Накладки Artplays Thumb Grips для DualSense PS5 (2 шт) красные

Накладки из износостойкого ТПУ (термополиуретан) на стики геймпадов DualSense PS5.



Эффективно защищают стики от истирания, надежно крепятся к стикам, не слетают. Повышенная износостойкость достигается за счет используемого материала – эластичного термополиуретана, способного выдержать до 50кг на разрыв. Материал не теряет эластичности при контакте с окружающей средой и не подвержен разрушению при контакте с кислородом. Имеет устойчивый цвет, который не потеряет своего оттенка в течение нескольких лет.