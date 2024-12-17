Nintendo Switch Защитный чехол Hori Premium vault case (Splatoon 3) для Switch (NSW-424U)

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Nintendo Switch Защитный чехол Hori Premium vault case (Splatoon 3) для Switch (NSW-424U) category.games-accessories
3 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Берите с собой в дорогу ваш любимый Nintendo Switch или Nintendo Switch Lite и наслаждайтесь игрой. Теперь это возможно сделать безопасно и стильно благодаря легкому, но прочному чехлу Splatoon 3 от HORI. Наслаждайтесь стильными и яркими полноцветными принтами от Splatoon 3 как внутри чехла, так и снаружи! Мягкая внутренняя подкладка защитит вашу консоль от царапин и потертостей, обеспечивая удобство для игры в пути. Специальная внутренняя конструкция надежно фиксирует Nintendo Switch, Nintendo Switch (модель OLED) или Nintendo Switch Lite. Внутренний разделитель защищает экран и вмещает до 10 игровых карт, а в сетчатом чехле можно хранить мелкие аксессуары.
Официально лицензирован Nintendo

Особенности:

  • Совместимость с Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED и Nintendo Switch Lite
  • Легкий, но прочный жесткий корпус с глянцевой полноцветной печатью
  • Дизайн в стиле Splatoon 3
  • Вмещает 5 картриджей и зарядку для консоли
  • Внутренний мягкий разделитель обеспечивает дополнительную защиту экрана
  • Компактный и тонкий дизайн
  • Официальная лицензия Nintendo

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