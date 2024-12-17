Nintendo Switch Защитный чехол Hori Premium vault case (Splatoon 3) для Switch (NSW-424U)

Берите с собой в дорогу ваш любимый Nintendo Switch или Nintendo Switch Lite и наслаждайтесь игрой. Теперь это возможно сделать безопасно и стильно благодаря легкому, но прочному чехлу Splatoon 3 от HORI. Наслаждайтесь стильными и яркими полноцветными принтами от Splatoon 3 как внутри чехла, так и снаружи! Мягкая внутренняя подкладка защитит вашу консоль от царапин и потертостей, обеспечивая удобство для игры в пути. Специальная внутренняя конструкция надежно фиксирует Nintendo Switch, Nintendo Switch (модель OLED) или Nintendo Switch Lite. Внутренний разделитель защищает экран и вмещает до 10 игровых карт, а в сетчатом чехле можно хранить мелкие аксессуары.

Официально лицензирован Nintendo

Особенности: