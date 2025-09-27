Фигурка Little Nightmares Mono

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Фигурка Little Nightmares Mono category.complete-models
4 990 ₽

Описание

Фигурка по мотивам компьютерной игры "Little Nightmares". Игра начинается со сна, в котором в сторону зрителя медленно поворачивается некая женщина - Гейша. Маленькая 9-летняя девочка в жёлтом дождевике по имени Шестая просыпается в чемодане на самом нижнем уровне Чрева - загадочного подводного корабля, появляющегося каждый год в одно и то же время в разных местах. Она исследует корабль, освещая себе путь с помощью зажигалки, и по пути находит загадочных существ - Номов, и некие статуэтки этой самой гейши.

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