Фигурка Little Nightmares Mono

Фигурка по мотивам компьютерной игры "Little Nightmares". Игра начинается со сна, в котором в сторону зрителя медленно поворачивается некая женщина - Гейша. Маленькая 9-летняя девочка в жёлтом дождевике по имени Шестая просыпается в чемодане на самом нижнем уровне Чрева - загадочного подводного корабля, появляющегося каждый год в одно и то же время в разных местах. Она исследует корабль, освещая себе путь с помощью зажигалки, и по пути находит загадочных существ - Номов, и некие статуэтки этой самой гейши.