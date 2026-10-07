Blue Archive Hoshino Figure Yumemirize

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Blue Archive Hoshino Figure Yumemirize category.complete-models
  • Категория: Complete models / Комплитки
  • Артикул: Complete-Models-14956
  • Вес: 320 гр.
  • Источник: Blue Archive
  • Размер: 19.1 X 15 X 10
  • Производитель: SEGA
  • Материал: PVC и ABS
3 790 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Хосино — старшая ученица и президент Студенческого совета Абидоса. Несмотря на её расслабленное поведение и любовь к дневному сну, она обладает большим опытом и готова защищать своих друзей и школу в сложных ситуациях.

Фигурка выполнена с аккуратной проработкой причёски, одежды, аксессуаров и характерного образа Хосино. 

Размер: 12 см.

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