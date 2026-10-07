Blue Archive Hoshino Figure Yumemirize

Хосино — старшая ученица и президент Студенческого совета Абидоса. Несмотря на её расслабленное поведение и любовь к дневному сну, она обладает большим опытом и готова защищать своих друзей и школу в сложных ситуациях.



Фигурка выполнена с аккуратной проработкой причёски, одежды, аксессуаров и характерного образа Хосино.



Размер: 12 см.