Blue Archive Hoshino Figure Yumemirize

3 790 ₽
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Хосино — старшая ученица и президент Студенческого совета Абидоса. Несмотря на её расслабленное поведение и любовь к дневному сну, она обладает большим опытом и готова защищать своих друзей и школу в сложных ситуациях.
Фигурка выполнена с аккуратной проработкой причёски, одежды, аксессуаров и характерного образа Хосино.
Размер: 12 см.