Banpresto Kaiju No. 8 Grandista Kafka Hibino

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Banpresto Kaiju No. 8 Grandista Kafka Hibino category.complete-models
  • Категория: Complete models / Комплитки
  • Артикул: Complete-Models-14753
  • Вес: 685 гр.
  • Источник: Kaiju No. 8
  • Размер: 13.5 X 15 X 25
  • Производитель: Banpresto
  • Материал: PVC и ABS
4 690 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Фигурка изображает Кафку Хибино — главного героя популярной манги и аниме «Кайдзю № 8» (Kaiju No. 8). Детализированная фигурка передает узнаваемый образ персонажа в динамичном исполнении и станет отличным подарком для поклонников «Кайдзю № 8», коллекционеров аниме-фигурок и любителей современной японской анимации. Официальная фигурка Banpresto станет эффектным дополнением коллекции аниме-мерча и ярким украшением полки, рабочего стола или витрины.

Высота: 24 см.

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