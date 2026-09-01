Banpresto Kaiju No. 8 Grandista Kafka Hibino

Фигурка изображает Кафку Хибино — главного героя популярной манги и аниме «Кайдзю № 8» (Kaiju No. 8). Детализированная фигурка передает узнаваемый образ персонажа в динамичном исполнении и станет отличным подарком для поклонников «Кайдзю № 8», коллекционеров аниме-фигурок и любителей современной японской анимации. Официальная фигурка Banpresto станет эффектным дополнением коллекции аниме-мерча и ярким украшением полки, рабочего стола или витрины.



Высота: 24 см.