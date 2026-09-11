Рюкзак Hatber URBAN Harry Potter

2 690 ₽
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Рюкзак URBAN - это серия для подростков, студентов и людей, ведущих активный образ жизни. Объем - 21 л. Высококачественные материалы, стильные дизайны сразу привлекут внимание покупателей. Вместительное отделение с прорезным карманом на молнии для телефона и небольших предметов, органайзер для пишущих принадлежностей, отделение для ноутов - залог приятного и комфортного использования рюкзака на практике.