Рюкзак Hatber URBAN Harry Potter

Рюкзак URBAN - это серия для подростков, студентов и людей, ведущих активный образ жизни. Объем - 21 л. Высококачественные материалы, стильные дизайны сразу привлекут внимание покупателей. Вместительное отделение с прорезным карманом на молнии для телефона и небольших предметов, органайзер для пишущих принадлежностей, отделение для ноутов - залог приятного и комфортного использования рюкзака на практике.

